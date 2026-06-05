Reha Muhtar’ın Babalar Günü paylaşımı gündem oldu!
05 Haziran 2026 | 00:24
Kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yuman Reha Muhtar, aşkam saatlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Reha Muhtar’ın paylaşımları gündemde yer alırken bu kez de ünlü sunucunun Babalar Günü paylaşımı magazinde yer aldı. İşte Reha Muhtar’ın o paylaşımı!
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