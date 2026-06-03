Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen "Paşa damadını" öve öve bitiremedi | Video

03 Haziran 2026 | 09:40

Kurban Bayramı'nda ailesiyle bir araya gelen Kobra Murat, sosyal medyayı sallayan lüks bayramlaşmanın perdelerini araladı. 18 yaşındaki üniversiteli kızı ve 4 katlı konağın 20 yaşındaki veliahtı olan damadı Emirhan Aktaş ile eğlenceli anlarını paylaşan ünlü sanatçı, elini öpmeye gelen damadının getirdiği sıra dışı bayram hediyelerini tek tek sıralayarak takipçilerini şaşkına çevirdi.