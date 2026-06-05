Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu!

05 Haziran 2026 | 22:17

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, her yaptığı ile magazinde yer alıyor. Yıldız Tilbe, bu kez sahnede yaptığı dansla ilgi topladı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!