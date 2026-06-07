Video Yaşam SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

07 Haziran 2026 | 13:14

Van'da feci kaza! Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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