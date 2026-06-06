Trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza | Video
06 Haziran 2026 | 14:43
Kilis'te trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine de el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti ile Hasan Özüberk Caddesi'nde seyreden sürücünün ayağa kalkarak akrobatik hareketler yaptığı görüntüler sonrası harekete geçti. Sürücünün M.Ç.K. olduğu tespit edildi. Sürücüye 46 bin TL para cezası kesildi ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Motosiklet de 60 gün trafikten menedildi.
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