Bingöl’de ‘Kasten yaralama’ şüphelilerinin yakalanma anı kamerada | Video
06 Haziran 2026 | 13:47
Bingöl'de, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma anları, polisin yaka kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Takip edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin takibi ve yakalanma anları, polisin yaka kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
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