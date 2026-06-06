Bursa'da boya deposunda büyük yangın | Video
06 Haziran 2026 | 11:03
Bursa'da 900 metrekarelik alana kurulu boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına 20 araç ve 60 personelin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa'da 900 metrekarelik alana kurulu boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
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