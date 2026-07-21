Video Yaşam Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video

Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video

21 Temmuz 2026 16:38

Mersin'de TAG Otoyolu'nda ters yönde ilerleyip trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, sanal medyaya yansıyan görüntülerden tespit edildi. Sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında paylaşılan ve trafik kuralı ihlalini gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, TAG Otoyolu 34'üncü Cadde Kavşağı mevkisinde otoyolda ters yönde seyreden aracın sürücüsünün A.E. olduğu belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-j-1 maddesi kapsamında, otoyolda ters istikamette araç kullanmak suçundan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Araç ise çekiciyle otoparka götürülüp, 60 gün trafikten menedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 00:37
Otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza | Video 21.07.2026 | 16:34
Balıkesir’de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:41
Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 21.07.2026 | 16:06
Kırşehir’de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:18
Kırşehir'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.07.2026 | 15:57
Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 00:53
Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:29
Menteşe’de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 00:43
Menteşe'de park halindeki araçlara çarpan taksinin sürücüsü yaralandı | Video 21.07.2026 | 15:18
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 00:49
Şişli’de yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak yumruk attı! Saldırı anı kamerada 21.07.2026 | 14:55
Beylikdüzü’nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 03:02
Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını böyle yumrukladı | Video 21.07.2026 | 14:33
Hatay’da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 01:02
Hatay'da feci kaza! Yaya geçidinden karşıya geçen skuterli çocuğa motosiklet çarptı | Video 21.07.2026 | 14:22
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 02:38
5 metreden şarampole yuvarlanan otomobil sürücüleri yaralandı | Video 21.07.2026 | 14:13
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 01:40
Ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü | Video 21.07.2026 | 13:42
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 06:01
Avcılar’da mikser hortumu bitişikteki evin duvarını deldi: Salon betonla doldu | Video 21.07.2026 | 13:32
Gaziantep’te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 01:07
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı! | Video 21.07.2026 | 13:24
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 06:30
Yangında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler! | Video 21.07.2026 | 12:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 00:23
Büyükçekmece’de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video 21.07.2026 | 11:46
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 00:30
Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarpıp böyle kaçtı | Video 21.07.2026 | 11:26
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 02:42
Sürüklenen motosiklet yayalara çarptı! 3 yaralı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:21
Antalya’da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada 02:27
Antalya'da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 11:11
Arnavutköy’de akılalmaz anlar kamerada: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı! | Video 06:38
Arnavutköy'de akılalmaz anlar kamerada: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı! | Video 21.07.2026 | 11:06
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 00:36
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 10:44
Antalya’da otomobil motosiklete çarptı! Otomobil sürücüsü, olayı kaydeden gazeteciden rahatsız oldu | Video 02:33
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı! Otomobil sürücüsü, olayı kaydeden gazeteciden rahatsız oldu | Video 21.07.2026 | 10:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA