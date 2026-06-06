Sıfır Atık Festivali etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor! Ailelerden ve gençlerden yoğun ilgi… | Video
06 Haziran 2026 | 15:51
Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak festival, 3. gününde devam ediyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
02:12
00:26
Trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza | Video 06.06.2026 | 14:40
00:32
Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video 06.06.2026 | 14:01
01:21
00:33
Bingöl’de ‘Kasten yaralama’ şüphelilerinin yakalanma anı kamerada | Video 06.06.2026 | 12:37
02:08
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 06.06.2026 | 12:11
03:24
08:45
Bursa'da boya deposunda büyük yangın | Video 06.06.2026 | 10:55
01:08
24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 48 şüpheli yakalandı | Video 06.06.2026 | 09:56
00:44
Aydın'daki çifte cinayetin şüphelisi operasyonla yakalandı | Video 06.06.2026 | 09:49
03:48
03:26
Mutfakta yaşanan patlama sonrası yangın: 3 yaralı | Video 06.06.2026 | 09:31
01:44
İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 27 gözaltı | Video 06.06.2026 | 09:31
00:40
Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina yerle bir oldu: O anlar kamerada 05.06.2026 | 18:58
01:17
01:01
00:13
Kocaeli'de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı | Video 05.06.2026 | 15:30
02:47
İki grup arasında sopa, tekme ve yumruklu kavga kamerada; 2 yaralı | Video 05.06.2026 | 15:13