Mutfakta yaşanan patlama sonrası yangın: 3 yaralı | Video
06 Haziran 2026 | 09:50
Karaman'da bir evin mutfağında yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 1'i dumandan etkilenmek üzere 3 kişi yaralandı.
"EVİM GÜMBÜRTÜDEN SALLANDI"
Patlama sesinin duyulması üzerine dışarı çıktığını anlatan Mustafa Uğur, "Evim gümbürtüden sallandı. Güm diye bir ses geldi. Pencerelerden alev püskürmeye başladı. Hemen 112'yi arayarak yardım istedik" dedi.
Olay yeri inceleme ekibi dairede inceleme yaparken, patlamanın sebebi araştırılıyor.
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