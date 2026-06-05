Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina yerle bir oldu: O anlar kamerada
05 Haziran 2026 | 19:01
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Bu sırada kenarda bulunanlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı.
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