Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina yerle bir oldu: O anlar kamerada

05 Haziran 2026 | 19:01

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Bu sırada kenarda bulunanlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı.