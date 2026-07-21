Video Yaşam Antalya'da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada
Antalya'da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada

Antalya'da ilginç kaza! Çarpışan otomobiller hızını alamayıp aynı iş yerinin iki ayrı kapısına daldı: O anlar kamerada

21 Temmuz 2026 11:17

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan otomobiller kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine daldı. Bir hafta önce boşaltıldığı öğrenilen iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl'den D-400 Karayolu yönüne seyreden Hatice T. idaresindeki 07 LVC 07 plakalı Skywell marka otomobil, 8134 Sokak Kavşağı'nda Zeynep S. yönetimindeki 07 CGJ 562 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

İKİ AYRI KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller, yol kenarındaki iş yerinin iki ayrı kapısını kırarak içeri girdi. Kazada araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. İş yerinin kazadan yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı öğrenildi. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, iki otomobilin çarpışarak iş yerine girdiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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