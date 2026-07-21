Bursa'da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını son anda kurtardı | Video 21 Temmuz 2026 10:19 Bursa'da çevre yolunda seyir halindeki otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, lüks otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.