Video Yaşam Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video
Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video

Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video

21 Temmuz 2026 09:41

Beylikdüzü'nde girdiği binalardaki dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G.(28) çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Temmuz Cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek apartmandan ayrıldı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi. Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video 00:19
Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 09:38
Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza | Video 00:45
Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza | Video 21.07.2026 | 09:32
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video 00:50
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video 21.07.2026 | 09:15
Adana’da görenler gözlerine inanamadı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:49
Adana'da görenler gözlerine inanamadı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 21.07.2026 | 09:05
Adana’da şiddet! Belediye otobüs şoförü, 10 kişilik grubun saldırısına uğradı: O anlar kamerada 01:29
Adana'da şiddet! Belediye otobüs şoförü, 10 kişilik grubun saldırısına uğradı: O anlar kamerada 21.07.2026 | 08:58
Haliç’te tur teknesinden denize düşerek yaşamını Yasin Konya’nın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:33
Haliç'te tur teknesinden denize düşerek yaşamını Yasin Konya'nın yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 21.07.2026 | 08:31
Ankara’da telefon hırsızlığı kamerada: 1 kişi tutuklandı | Video 00:11
Ankara'da telefon hırsızlığı kamerada: 1 kişi tutuklandı | Video 21.07.2026 | 08:29
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 01:44
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 20.07.2026 | 19:18
Konya Kültür Yolu Festivali sürüyor! Festivalin ikinci gününde Sinan Akçıl hayranlarını coşturdu 03:36
Konya Kültür Yolu Festivali sürüyor! Festivalin ikinci gününde Sinan Akçıl hayranlarını coşturdu 20.07.2026 | 18:29
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 00:38
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 17:58
Ankara’da ’yok artık’ dedirten görüntüler! Otlara çakmak çaktı, orman yangınına sebep oldu: O anlar kamerada 01:44
Ankara'da 'yok artık' dedirten görüntüler! Otlara çakmak çaktı, orman yangınına sebep oldu: O anlar kamerada 20.07.2026 | 16:52
Silivri’de feci kaza! Kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı... O anlar kamerada 02:13
Silivri'de feci kaza! Kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 16:32
El frenini çekmeyi unuttu: Araba kaydı, istinat duvarında asılı kaldı | Video 01:07
El frenini çekmeyi unuttu: Araba kaydı, istinat duvarında asılı kaldı | Video 20.07.2026 | 16:18
Başakşehir’de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 01:35
Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 20.07.2026 | 16:13
Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 01:33
Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 20.07.2026 | 14:55
Esenyurt’ta yine bir ’yan baktın’ kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 04:18
Esenyurt'ta yine bir 'yan baktın' kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 20.07.2026 | 14:24
Şanlıurfa’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:19
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 14:14
Oğuzhan Uğur’un ifadesi ortaya çıktı: Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil! | Video 01:52
Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!" | Video 20.07.2026 | 14:09
Artvin’de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 01:42
Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 20.07.2026 | 13:07
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 02:45
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 20.07.2026 | 12:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA