Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video 21 Temmuz 2026 09:41 Beylikdüzü'nde girdiği binalardaki dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G.(28) çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Temmuz Cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek apartmandan ayrıldı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi. Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.