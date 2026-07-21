Video Yaşam Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video

21 Temmuz 2026 10:47

Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 13-20 Temmuz tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 10 bin 3 şahıs ve 2bin 767 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yakalanırken 6'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 405 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda toplamda; 2 kilogram 369 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' suçundan işlem yapılan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'TCK 191 uyuşturucu bulundurmak-kullanmak sucundan işlem yapılan 22 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kasten yaralama konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Cinsel saldırı konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tutuklandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama konusu ile ilgili olarak kumar oyununda kullanılan 8 bin 800 TL paraya, kumarda kullanılan materyallere (iskambil kağıtları) el konuldu. İşyerinde kumar oynayan 3 şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 97 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

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