Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı | Video
21 Temmuz 2026 10:47
Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda toplamda; 2 kilogram 369 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' suçundan işlem yapılan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'TCK 191 uyuşturucu bulundurmak-kullanmak sucundan işlem yapılan 22 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kasten yaralama konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Cinsel saldırı konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tutuklandı.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama konusu ile ilgili olarak kumar oyununda kullanılan 8 bin 800 TL paraya, kumarda kullanılan materyallere (iskambil kağıtları) el konuldu. İşyerinde kumar oynayan 3 şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 97 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
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