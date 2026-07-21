Beylikdüzü'nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video
21 Temmuz 2026 10:32
Beylikdüzü'nde seyir halinde olan metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
00:16
Bursa'da otomobil alev alev yandı: Sürücü canını son anda kurtardı | Video 21.07.2026 | 10:16
01:41
00:33
MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.07.2026 | 10:09
00:19
Beylikdüzü'nde dairelerin kapı zillerini söken şüpheli yakalandı | Video 21.07.2026 | 09:38
00:45
Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza | Video 21.07.2026 | 09:32
00:50
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video 21.07.2026 | 09:15
00:49
01:29
00:33
00:11
Ankara'da telefon hırsızlığı kamerada: 1 kişi tutuklandı | Video 21.07.2026 | 08:29
01:44
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 20.07.2026 | 19:18
03:36
00:38
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 17:58
01:44
02:13
01:07
01:35
Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 20.07.2026 | 16:13
01:33