Video Yaşam Beylikdüzü'nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video
Beylikdüzü'nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video

Beylikdüzü'nde korkutan anlar: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi | Video

21 Temmuz 2026 10:32

Beylikdüzü'nde seyir halinde olan metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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