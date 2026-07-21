MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 21 Temmuz 2026 10:13 İstanbul’da uyuşturucu imalatı yapan iki kişi yakalandı. 49 kilo 250 gramı kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ve uyuşturucu imalatında ve çoğaltımında kullanılan üç kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı yapılan bir ikamet adresine uyuşturucu operasyonu düzenledi. 49 kilo 250 gramı kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, uyuşturucu imalatında ve çoğaltımında kullanılan üç kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ve imal edilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ele geçirildi.