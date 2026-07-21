Video Yaşam MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

MET imalatı yaparken yakaladılar: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

21 Temmuz 2026 10:13

İstanbul’da uyuşturucu imalatı yapan iki kişi yakalandı. 49 kilo 250 gramı kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ve uyuşturucu imalatında ve çoğaltımında kullanılan üç kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı yapılan bir ikamet adresine uyuşturucu operasyonu düzenledi. 49 kilo 250 gramı kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, uyuşturucu imalatında ve çoğaltımında kullanılan üç kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ve imal edilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan iki suç ortağı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
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