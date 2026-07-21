Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza | Video
21 Temmuz 2026 09:37
Başakşehir’de trafikte tartıştıkları sürücüleri ısrarla takip ederek araçlarından inip kavga eden 5 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 720 bin TL idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
720 BİN TL CEZA KESİLDİ, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin TL idari para cezası uygulandı.
Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücüler S.A. ve E.Ç.'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin TL ceza | Video 21.07.2026 | 09:32
00:50
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 Gözaltı | Video 21.07.2026 | 09:15
00:49
01:29
00:33
00:11
Ankara'da telefon hırsızlığı kamerada: 1 kişi tutuklandı | Video 21.07.2026 | 08:29
01:44
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 20.07.2026 | 19:18
03:36
00:38
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 17:58
01:44
02:13
01:07
01:35
Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 20.07.2026 | 16:13
01:33
04:18
00:19
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 14:14
01:52
01:42
02:45
01:44
Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 11:48