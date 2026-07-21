Arnavutköy'de akıl almaz anlar kamerada: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı! | Video

21 Temmuz 2026 11:10

Arnavutköy’de bir şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle kafasını defalarca park halindeki kamyonetin kasasına vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.