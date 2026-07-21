Video Yaşam Adana'da görenler gözlerine inanamadı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video
Adana'da görenler gözlerine inanamadı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video

Adana'da görenler gözlerine inanamadı! Sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video

21 Temmuz 2026 09:10

Adana'da vatandaşların sulama kanalında gördüğü erkek cesedi, akıntıyla yaklaşık 5 kilometre sürüklendikten sonra sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polisleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaştığında akıntıya kapılan cesedin hızla kanal içerisinde sürüklendiği görüldü. Ekipler, cesedi ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde sualtı polislerinin yardımıyla sudan çıkardı.

Cesedin 45 yaşındaki Aykut Şahinel'e ait olduğu tespit edildi. Şahinel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aykut Şahinel'in sulama kanalına nereden ve nasıl düştüğünün henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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