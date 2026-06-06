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Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı | Video

Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı | Video

06 Haziran 2026 | 16:44

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran günü eşini odunla döverek öldürdükten sonra kaçan şahıs Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda yakalandı.

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Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi. Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kısvırak yakalandı. Yakalanan şahıs sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti, çelik yelek giydirildiği gözlendi.
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