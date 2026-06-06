Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı | Video
06 Haziran 2026 | 16:44
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran günü eşini odunla döverek öldürdükten sonra kaçan şahıs Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda yakalandı.
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