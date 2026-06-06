Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video

06 Haziran 2026 | 14:26

Kartal'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından fotoğraf çeken taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.