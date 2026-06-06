Video Yaşam Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video
Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video

Kartal'da trafik kazası sonrası çıkan kavga kamerada | Video

06 Haziran 2026 | 14:26

Kartal'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından fotoğraf çeken taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kartal Soğanlık'ta meydana gelen olayda, seyir halindeki iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, ilk etapta tutanak işlemleri için kazayı fotoğraflamaya başladı. Ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin hızla tırmanması üzerine taraflardan biri diğer aracın içine doğru hamle yaptı. Direksiyon başındaki şahsı darp etmeye başlayan saldırgana araç dışındaki diğer kişinin müdahale etmediği görülürken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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