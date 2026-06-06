Gaziantep'te 17 yaşındaki Mustafa, akranları tarafından öldürülmüştü! O katillere istenen ceza belli oldu | Video
06 Haziran 2026 | 09:49
Hatay'dan Gaziantep'e ailesini ziyarete gelen 17 yaşındaki Mustafa Demir, uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmüştü. Demir'e saldıran üç reşit olmayan kişi hakkında "kasten öldürme"den 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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