Gaziantep'te 17 yaşındaki Mustafa, akranları tarafından öldürülmüştü! O katillere istenen ceza belli oldu | Video

06 Haziran 2026 | 09:49

Hatay'dan Gaziantep'e ailesini ziyarete gelen 17 yaşındaki Mustafa Demir, uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmüştü. Demir'e saldıran üç reşit olmayan kişi hakkında "kasten öldürme"den 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.