"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

03 Haziran 2026 | 15:20

Şarkıcı Doğuş, geçmişte kırgınlığını ve kızgınlığını dile getirdiği ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatının ardından herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Daha önce öbür dünyada hesaplaşacağını söylediği ünlü isim hakkında konuşan Doğuş, açıklamalarıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.