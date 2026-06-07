Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler...

07 Haziran 2026 | 14:25

Magazin dünyasının her adımı adım adım takip edilen çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dev organizasyonda yerlerini aldı. Dizer'in eşiyle birlikte tribünden paylaştığı o heyecan dolu video sosyal medyayı salladı.