Şarkıcı Ceylan ve Büşra Pekin’den sürpriz düet! Sesleriyle nişan törenine damga vurdular…

07 Haziran 2026 | 10:15

Şarkıcı Ceylan ve oyuncu Büşra Pekin, katıldıkları bir nişan gecesinde yan yana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alan ikilinin birlikte şarkı söylediği ve nişan davetlileriyle birlikte eğlendiği o samimi anlar büyük beğeni topladı.