İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını vermişti! O etkinlikte gerçeği açıkladı: İstediğim gibi oldu!
04 Haziran 2026 | 21:41
Ünlü oyunu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün minik kızı Sora’yla bir etkinliğe katılarak kalpleri ısıtan pozlar vermişlerdi. İrem Helvacıoğlu, bugün yine kızıyla bir etkinliğe katıldı ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boşanmayla ve kızına kendi verdiği soyadı ile ilgili gerçeği açıkladı. İşte o anlar!
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