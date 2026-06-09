Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!
09 Haziran 2026 23:21
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazinde geniş yer bulmuştu. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil’in açıklaması şaşırttı. İşte o anlar!
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