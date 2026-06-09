Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum

09 Haziran 2026 21:10

Ekranların tanınan isimlerinden Ece Vahapoğlu, bir süredir rektum kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir tedavi gören Ece Vahapoğlu, hayranlarını sevindiren haberi verdi. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü isim, kanseri yendiğinin müjdesini verdi. İşte Ece Vahapoğlu’nun dikkat çeken açıklamasının detayları!