Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum
09 Haziran 2026 21:10
Ekranların tanınan isimlerinden Ece Vahapoğlu, bir süredir rektum kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir tedavi gören Ece Vahapoğlu, hayranlarını sevindiren haberi verdi. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü isim, kanseri yendiğinin müjdesini verdi. İşte Ece Vahapoğlu’nun dikkat çeken açıklamasının detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
00:29
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı! 09.06.2026 | 19:19
00:14
Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video 09.06.2026 | 10:22
00:59
00:13
00:19
00:20
01:00
Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj… 08.06.2026 | 09:28
02:47
00:11
00:31
00:11
00:41
00:29
Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! 05.06.2026 | 22:14
00:31
Kariyerinin 30. yılına özel konser vermişti! Gökhan Tepe: Yeni nesil bilmez… 05.06.2026 | 21:12
00:40
Reha Muhtar’ın Babalar Günü paylaşımı gündem oldu! 05.06.2026 | 00:12
00:39
Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilgili konuştu: Anlayışla… 04.06.2026 | 22:17
00:26
01:39
Emel Sayın hastalığını açıkladı: İlaç tedavisi göreceğim! 04.06.2026 | 19:20