Video Magazin Geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı: Sahra Işık gemileri yaktı! "Pisliklerden kurtulmak için…"
Geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı: Sahra Işık gemileri yaktı!

Geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı: Sahra Işık gemileri yaktı! "Pisliklerden kurtulmak için…"

08 Haziran 2026 | 10:52

Olaylı evliliğiyle sık sık magazin gündemine gelen Sahra Işık, boşanmanın ardından adeta gemileri yaktı. Sosyal medyadan içini döken ünlü ismin "Pisliklerden kurtulmak için..." paylaşımı ortalığı karıştırdı!

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