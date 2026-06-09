Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video

09 Haziran 2026 10:24

Sosyal medya hesabından eşi ve minik kızıyla yaptığı neşeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Gizem Karaca, son gönderisiyle takipçilerini duygulandırdı. Hayatındaki o dönemin resmen bitişiyle yüzleşen ünlü ismin gözleri dolu dolu yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkat çekti.