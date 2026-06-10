Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat oğulları Atlas’ın yemek yediği o anları paylaştı! İşte kalpleri ısıtan o anlar!

10 Haziran 2026 | 23:04

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları Atlas 31 Ocak 2025 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü çift, sık sık oğullarıyla paylaşım yapıyor. Ünlü çift, bu kez oğullarının yemek yediği eğlendiği o anları paylaştı. İşte o paylaşım!