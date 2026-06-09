Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı

09 Haziran 2026 13:34

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde beklenmedik bir şekilde düşüşüne hız veren altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan uzman isim gram altın için yeni ralli tahmini yaptı.