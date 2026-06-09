Video Yaşam Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı
Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı

Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı

09 Haziran 2026 13:34

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde beklenmedik bir şekilde düşüşüne hız veren altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan uzman isim gram altın için yeni ralli tahmini yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı 03:45
Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı 09.06.2026 | 13:31
Gaziantep’teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 00:50
Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 09.06.2026 | 13:29
Husumetlisi tarafından önce bıçaklandı, sonra araçla ezilmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 03:08
Husumetlisi tarafından önce bıçaklandı, sonra araçla ezilmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 09.06.2026 | 12:59
Kızgın tereyağı 2 yaşındaki Mercan’ın üzerine dökülmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:02
Kızgın tereyağı 2 yaşındaki Mercan'ın üzerine dökülmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 09.06.2026 | 12:54
Bursa’da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 01:51
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 09.06.2026 | 12:43
Ümraniye’de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga kamerada | Video 00:47
Ümraniye'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga kamerada | Video 09.06.2026 | 11:13
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 06:01
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 09.06.2026 | 10:56
Tekirdağ’da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19 tutuklama | Video 02:16
Tekirdağ’da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19 tutuklama | Video 09.06.2026 | 10:47
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 00:17
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 09.06.2026 | 10:43
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 00:32
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 09.06.2026 | 10:11
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 00:16
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 09.06.2026 | 09:58
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: ’Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum’ 01:54
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: 'Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum' 09.06.2026 | 09:55
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 00:26
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 09.06.2026 | 09:53
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 01:56
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 09.06.2026 | 09:46
Kütahya’da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:09
Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:38
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 00:25
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 09.06.2026 | 09:35
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6’sı avukat 45 şüpheli yakalandı | Video 01:28
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:33
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 02:16
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 09.06.2026 | 09:30
Polisten kaçtı, yakalanınca: ’Sen dur dedin, durdum ağabey’ 00:54
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey' 09.06.2026 | 09:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA