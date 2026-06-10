Doktorlar dizisine damga vuran o sahneyi konserde sordular! Kutsi’den şaşırtan cevap: 20 yıldır beddua işitiyorum!

11 Haziran 2026 | 00:09

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve reytingleri altüst eden ‘Doktorlar’ dizisi, bir döneme damga vurdu. Dizide canlandırdığı Levent Atahanlı karakteriyle hatırlanan Kutsi, dizinin bir sahnesinde Yasemin Ergene’nin canlandırdığı ‘Ela’ karakteriyle evlenmekten vazgeçmişti. O sahne seneler sonra Kutsi’nin konserinde bir hayranı tarafından soruldu. Ünlü şarkıcının o soruya verdiği cevap sosyal medyaya damga vurdu!