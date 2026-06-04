Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
04 Haziran 2026 | 09:58
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda ailenin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 4 çocuk babası Can Polat hayatını kaybetti. Korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
CİNAYET ANI KAMERADA
Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı. Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:48
03:37
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video 04.06.2026 | 08:36
00:47
Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 03.06.2026 | 23:04
00:16
Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 03.06.2026 | 20:02
00:25
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı 03.06.2026 | 19:59
01:03
01:25
00:24
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı! 03.06.2026 | 16:23
00:32
00:44
00:41
03:27
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın! 03.06.2026 | 15:36
01:25
00:59
00:22
Otoyolda kamyonet angusa çarptı! Kaza anı kamerada 03.06.2026 | 14:59
02:27
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4'lük deprem anı böyle görüntülendi | Video 03.06.2026 | 14:46
00:47
Kırşehir'de DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama | Video 03.06.2026 | 14:40
02:14
Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 03.06.2026 | 14:33