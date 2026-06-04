Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

04 Haziran 2026 | 09:58

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda ailenin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 4 çocuk babası Can Polat hayatını kaybetti. Korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.