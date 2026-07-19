Video Yaşam Adana’da kasklı şüpheli iş yerine silahla saldırdı: 1 yaralı | Video
Adana’da kasklı şüpheli iş yerine silahla saldırdı: 1 yaralı | Video

Adana’da kasklı şüpheli iş yerine silahla saldırdı: 1 yaralı | Video

19 Temmuz 2026 08:39

Adana'da başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin, iş yerine açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırı anı ve şüphelinin daha sonra çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir iş yerinin önüne geldi. Şüpheli burada bir kişi ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine art arda ateş açtı. Çevredekiler panik ve korku yaşarken, şüpheli daha sonra rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

Silahlı saldırı sonucu iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında kask bulunan kişinin bir kişi ile tartıştıktan sonra tabanca önce tabanca ile iş yerine ateş açtığı yer aldı. Çevredekiler panik ve korku ile kaçışırken bu kez saldırganın rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (

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