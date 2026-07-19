X-ray'de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: 'Sevgilime götürüyordum' | Video 19 Temmuz 2026 09:37 Şişli’de bir AVM’ye çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A. (24), güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolündeki dikkati sayesinde uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Beyza A.‘yı Etiler’de bir mekanda eğlenirken yakaladı. İfadesinde temizlik yaparken bulduğu şarjör ve mermileri sevgilisi Erol G.’nin (47) kendisine getirmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erol G. ile bağlantılı 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede öğrenci olan Beyza A., çantasında bulunan şarjör ve mermilerle Şişli'de bulunan bir AVM'ye girmek istedi. X-ray kontrolü sırasında çantasında bulunan şarjör ve mermiler güvenlik görevlilerince fark edildi. Görevlilerin ruhsat sormasının ardından Beyza A. AVM'ye giremeden uzaklaştı. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

EĞLENİRKEN YAKALANDI

Yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şüphelinin Beyza A. olduğu belirlendi. Beyza A., Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında eğlendiği sırada yakalandı. Çantasında yapılan aramada şarjörle 25 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Beyza A., sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu, Erol G.'nin bunları kendisine getirmesini istediğini söylediği öğrenildi. Beyza A., malzemeleri AVM'de bulunan Erol G.'ye götürmek için yola çıktığını, girişteki X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri Erol G.'yi gözaltına aldı.

ARAMALARDA 606 MERMİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol G. ile bağlantılı 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer'deki iş yerinde 564 fişek, Erol G.'nin babasına ait evde ise 17 fişek ele geçirildi. Beyza A.'nın çantasında ele geçirilen 25 fişekle birlikte toplam 606 fişeğe el konuldu. Beyza A.'nın kaldığı ev ve diğer adreslerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza A. ile Erol G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erol G.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Beyza A.'nın AVM girişindeki X-ray kontrol noktasına geldiği, çantasını cihaza bıraktığı, güvenlik görevlileriyle kısa süre konuştuktan sonra AVM'den ayrıldığı anlar yer alıyor.