Çatalca'da otluk alanda yangın! | Video
19 Temmuz 2026 15:16
Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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