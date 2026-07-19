Çatalca'da otluk alanda yangın! | Video

19 Temmuz 2026 15:16

Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.