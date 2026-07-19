Bursa'da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 19 Temmuz 2026 09:26 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak çektiği kavgada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken tarafları ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.