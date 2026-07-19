Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 19 Temmuz 2026 10:00 Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı Z.E. (20), ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 16 yaşındaki kamyonet sürücüsü gözaltında alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.H.A. yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.E. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Z.E., ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yandan kazanın ardından bir süre yoluna devam eden S.H.A.'nın, başka bir sürücünün uyarısı üzerine durduğu öne sürüldü. Sürücü belgesi olmayan S.H.A. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.