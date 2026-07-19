Video Yaşam Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada

Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada

19 Temmuz 2026 09:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansırken şoka giren kadın sürücü otomobilden vatandaşların yardımıyla çıktı.

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Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 01 AOP 900 plakalı kırmızı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yapınca 07 CKG 965 plakalı kamyonetin tamponuna çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsü kadın çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilden indi.

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