Video Yaşam Antalya'da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video
Antalya'da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video

Antalya'da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video

19 Temmuz 2026 15:36

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alevlere karadan ve havadan zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına aldı.

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Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin alevlere karadan ve havadan zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındığı bildirildi. Havadaki nem oranın bölgede yüzde 10'nun altında olduğunu dikkat çeken yetkililer, "Soğutma çalışmaları dikkatlice sürdürülüyor. Hava kuzeyden ve kuru esiyor. Fön sıcakları bölgede çok etkili. Soğutma çalışmalarında da teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.

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