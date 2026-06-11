Video Magazin Bu videoyu izleyen bir daha izledi! Pınar Altuğ ve Seda Güven takipçilerini ters köşe yaptı
Bu videoyu izleyen bir daha izledi! Pınar Altuğ ve Seda Güven takipçilerini ters köşe yaptı

Bu videoyu izleyen bir daha izledi! Pınar Altuğ ve Seda Güven takipçilerini ters köşe yaptı

11 Haziran 2026 | 15:53

Çocuklar Duymasın'ın unutulmaz Meltem'i Pınar Altuğ, yakın dostu Seda Güven ile paylaştığı eğlenceli videoyla sosyal medyada dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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