Video Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: "İstediği şarkıyı anlayan var mı?" | Video
Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı:

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: "İstediği şarkıyı anlayan var mı?" | Video

12 Haziran 2026 | 10:30

Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2 yaşındaki kızları Mira Milena ile keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Atiksoy'un paylaşımında minik Mira'nın eğlenceli halleri dikkat çekerken, "Hangi şarkıyı söylüyor anlayan var mı?" notu sosyal medyada ilgi gördü.

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