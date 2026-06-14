Video Magazin Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."
Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı:

Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."

14 Haziran 2026 | 13:22

Şarkıcı Emrah, 2022 yılında boşandığı eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Çocuklarının annesine duyduğu saygıyı ve vefayı dile getiren ünlü sanatçının bu mesajı, magazin dünyasında büyük dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin... 00:31
Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..." 14.06.2026 | 13:19
Safiye Soyman’dan kızı Ümran’a duygusal doğum günü notu: İyi ki doğdun ömrüm 00:16
Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm" 14.06.2026 | 10:45
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video 00:20
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video 13.06.2026 | 13:57
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli oğlunu paylaştı: Mikrofon stili tanıdık geldi mi? | Video 00:21
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli oğlunu paylaştı: Mikrofon stili tanıdık geldi mi? | Video 13.06.2026 | 09:38
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 00:19
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 12.06.2026 | 11:14
Sıla Türkoğlu’nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:39
Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2026 | 10:56
Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: İstediği şarkıyı anlayan var mı? | Video 00:32
Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: "İstediği şarkıyı anlayan var mı?" | Video 12.06.2026 | 10:26
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 00:47
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 11.06.2026 | 21:40
Milli kaleci Berke Özer, Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile görüntülendi! 00:15
Milli kaleci Berke Özer, Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile görüntülendi! 11.06.2026 | 18:48
Bu videoyu izleyen bir daha izledi! Pınar Altuğ ve Seda Güven takipçilerini ters köşe yaptı 00:21
Bu videoyu izleyen bir daha izledi! Pınar Altuğ ve Seda Güven takipçilerini ters köşe yaptı 11.06.2026 | 15:51
Doktorlar dizisine damga vuran o sahneyi konserde sordular! Kutsi’den şaşırtan cevap: 20 yıldır beddua işitiyorum! 00:45
Doktorlar dizisine damga vuran o sahneyi konserde sordular! Kutsi’den şaşırtan cevap: 20 yıldır beddua işitiyorum! 10.06.2026 | 23:55
Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat oğulları Atlas’ın yemek yediği o anları paylaştı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 00:28
Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat oğulları Atlas’ın yemek yediği o anları paylaştı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 10.06.2026 | 23:00
Sahra Işık o anları Ah gözyaşım diyerek paylaştı! İşte bebeğinden duyduğu ilk kelime... 00:14
Sahra Işık o anları "Ah gözyaşım" diyerek paylaştı! İşte bebeğinden duyduğu ilk kelime... 10.06.2026 | 13:30
Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım ’baba’ diyor arkadaşlar! 00:29
Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar! 10.06.2026 | 00:07
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım! 00:36
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım! 09.06.2026 | 23:18
Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum 00:20
Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum 09.06.2026 | 21:06
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı! 00:29
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı! 09.06.2026 | 19:19
Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video 00:14
Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video 09.06.2026 | 10:22
Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonunu açıkladı | Video 00:59
Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonunu açıkladı | Video 09.06.2026 | 09:48
Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen aşkın görüntüsü! 00:13
Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen aşkın görüntüsü! 08.06.2026 | 19:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA