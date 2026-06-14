Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."
14 Haziran 2026 | 13:22
Şarkıcı Emrah, 2022 yılında boşandığı eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Çocuklarının annesine duyduğu saygıyı ve vefayı dile getiren ünlü sanatçının bu mesajı, magazin dünyasında büyük dikkat çekti.
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