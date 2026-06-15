Video Magazin Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı…
Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı…

Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı…

15 Haziran 2026 | 11:46

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, yapay zekanın sıfırdan ürettiği nostaljik görünümlü bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gündeş, yayınladığı video karşısındaki o şaşkınlığı ise bakın nasıl dile getirdi.

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