Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı…

15 Haziran 2026 | 11:46

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, yapay zekanın sıfırdan ürettiği nostaljik görünümlü bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gündeş, yayınladığı video karşısındaki o şaşkınlığı ise bakın nasıl dile getirdi.