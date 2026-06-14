Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu atölyede kendi elleriyle yaptı! Görenler hayran kaldı

14 Haziran 2026 | 16:05

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı. İç mimarlık eğitimi alan ve bir süredir kendi tasarımlarına odaklanan Çilingiroğlu, atölyesindeki üretim sürecini gözler önüne serdi.