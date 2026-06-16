Bakan Ersoy'dan hasta ziyareti: İbrahim Tatlıses'i görmeye tedavi olduğu hastaneye gitti | Video 16 Haziran 2026 | 13:21 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Ersoy, hastanede bir süredir fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ersoy, sanatçıya da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum" dedi.