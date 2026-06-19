Video Magazin Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri! O anlara yorum yağdı: "Karizmanın hangi boyutu bu?" | Video
Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri! O anlara yorum yağdı:

Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri! O anlara yorum yağdı: "Karizmanın hangi boyutu bu?" | Video

19 Haziran 2026 09:16

Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte buluşan Zayn Sofuoğlu, yeni paylaştığı videoda iki tekerlek üzerinde yaptığı sürüş gösterisiyle dikkat çekti. Heyecan dolu anları araç içinden takip eden Tatlıtuğ, küçük Zayn'ı alkışlarla tebrik etti.

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