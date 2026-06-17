35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video
17 Haziran 2026 | 13:59
Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii’ne getirildi. İstanbul’daki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İrtem’in ölümü, hem ailesini hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video 17.06.2026 | 13:49
00:43
00:15
00:48
00:15
01:41
00:24
00:13
00:15
00:16
00:46
00:31
00:16
00:20
00:21
00:19
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 12.06.2026 | 11:14
00:39
Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2026 | 10:56
00:32
00:47
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 11.06.2026 | 21:40