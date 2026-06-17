Video Magazin 35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video

35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video

17 Haziran 2026 | 13:59

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii’ne getirildi. İstanbul’daki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İrtem’in ölümü, hem ailesini hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem’e son veda! | Video 03:54
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video 17.06.2026 | 13:49
69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam’ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt’ta salon ayağa kalktı... 00:43
69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam'ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt'ta salon ayağa kalktı... 17.06.2026 | 09:53
Alişan’a kızı Eliz’den güldüren soru! Baba sen Okan Kurt’tan güçlü müsün? | Video 00:15
Alişan'a kızı Eliz'den güldüren soru! "Baba sen Okan Kurt'tan güçlü müsün?" | Video 17.06.2026 | 09:55
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı 00:48
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı” 17.06.2026 | 09:44
Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim 00:15
Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… “Seni çok özleyeceğim” 16.06.2026 | 14:28
Bakan Ersoy’dan hasta ziyareti: İbrahim Tatlıses’i görmeye tedavi olduğu hastaneye gitti | Video 01:41
Bakan Ersoy'dan hasta ziyareti: İbrahim Tatlıses'i görmeye tedavi olduğu hastaneye gitti | Video 16.06.2026 | 13:15
İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı… 00:24
İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı… 16.06.2026 | 09:40
Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı… 00:13
Ebru Gündeş’in gençlik halleri yeniden canlandı! Yapay zekanın yaptığı o dokunuş ünlü sanatçıyı çok şaşırttı… 15.06.2026 | 11:43
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora’dan sevimli görüntüler: O anları kalpleri eritti… 00:15
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora’dan sevimli görüntüler: O anları kalpleri eritti… 15.06.2026 | 09:52
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı… 00:16
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı… 15.06.2026 | 09:28
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu atölyede kendi elleriyle yaptı! Görenler hayran kaldı 00:46
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu atölyede kendi elleriyle yaptı! Görenler hayran kaldı 14.06.2026 | 16:03
Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin... 00:31
Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..." 14.06.2026 | 13:19
Safiye Soyman’dan kızı Ümran’a duygusal doğum günü notu: İyi ki doğdun ömrüm 00:16
Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm" 14.06.2026 | 10:45
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video 00:20
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video 13.06.2026 | 13:57
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli oğlunu paylaştı: Mikrofon stili tanıdık geldi mi? | Video 00:21
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli oğlunu paylaştı: Mikrofon stili tanıdık geldi mi? | Video 13.06.2026 | 09:38
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 00:19
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 12.06.2026 | 11:14
Sıla Türkoğlu’nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:39
Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2026 | 10:56
Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: İstediği şarkıyı anlayan var mı? | Video 00:32
Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena ile eğlenceli anlarını paylaştı: "İstediği şarkıyı anlayan var mı?" | Video 12.06.2026 | 10:26
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 00:47
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 11.06.2026 | 21:40
Milli kaleci Berke Özer, Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile görüntülendi! 00:15
Milli kaleci Berke Özer, Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile görüntülendi! 11.06.2026 | 18:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA