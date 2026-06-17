35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'e son veda! | Video

17 Haziran 2026 | 13:59

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii’ne getirildi. İstanbul’daki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İrtem’in ölümü, hem ailesini hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.